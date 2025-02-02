Çin-ABD ticaret savaşında yeni gelişme: Dünya Ticaret Örgütü'ne taşındı

ABD'nin, Çin mallarına gümrük vergisi getirmesinin ardından Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) dava açarak hak ve çıkarlarını savunacağı bildirildi.

Çin-ABD ticaret savaşında yeni gelişme: Dünya Ticaret Örgütü'ne taşındı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:08

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Çin mallarına gümrük vergisi getirmesinin ardından Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) adava açarak hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi.

Açıklamada, “ABD'nin tek taraflı tarife artışları Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal etmektedir. Sadece Amerika'nın kendi sorunlarını ele almakta başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda normal Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğini de bozuyor. Washington'un bu yanlışına karşılık olarak Çin, DTÖ'ye başvuracak ve haklarını ve çıkarlarını güvenilir bir şekilde savunmak için ilgili karşı tedbirleri alacaktır” denildi. 

Bakanlık ayrıca, ABD'nin diğer ülkelere karşı gümrük vergisi tehditlerine başvurmak yerine kendi iç meselelerine objektif ve rasyonel bir yaklaşım sergilemesini umduğunu ifade etti.

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata %25 (Kanada enerjisine %10), Çin'e ise %10 ek gümrük vergisi getirdi. Söz konusu tedbirler 4 Şubat'ta yürürlüğe girecek.


Etiketler: #ABD #Çin

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