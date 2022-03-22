Çin, ABD'den yaptırımları kaldırmasını istedi
Çin, ABD'nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımları derhal iptal etmesini talep etti
Çin, ABD'nin sözde insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımları derhal iptal etmesini aksi takdirde Çin'den gelecek karşı önlemlerle yüzleşeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, "ABD'nin açıklaması, Çin'in itibarını zedeleyen ve Çinli yetkilileri sebepsiz yere baskılayan ideolojik önyargı ve siyasi yalanlarla dolu. ABD'nin yaptığı uluslararası hukuk ve normları ihlal ediyor. Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale ediyor" dedi.
Wang, "Çin bu duruma kesinlikle karşı" ifadesinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya'nın işgaline destek vermesi halinde Çin'in ciddi sonuçlarına katlanacağı" tehdidinde bulunmuştu.
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