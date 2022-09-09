Çin, ABD'ye meydan okudu: Rusya ile birlikte savaşacağız
Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li, ABD hegemonyasına karşı Rusya ile Çin'in birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.
Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Zhanshu, Rus Devlet Duması gruplarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Li Zhanshu, Rusya ve Çin'in, NATO'nun genişlemesine ve Moskova ile Pekin'in "çifte kontrol altına alınmasına" karşı birlikte savaşacaklarını söyledi.
Li, "Onlar (NATO), gelişmemizi iki okyanus (Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu) boyunca tam olarak kapsamak için dar blok yapılarını bir araya getiriyor ve Hint-Pasifik stratejisini uyguluyorlar" dedi.
Li, Rusya ile ilişkilerin güçlendirileceğini belirterek, "Rusya ile aramızdaki stratejik etkileşim daha da büyüyecek, onların hegemonyası ve güç politikasına yönelik birlikte savaşacağız" ifadelerini kullandı.
Li, Batı'nın, Rusya ve Çin'e karşı "çifte sınırlama" uyguladığını savunarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Günümüzde ABD'nin dünya çapındaki hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak nasıl gördüklerini görüyoruz. Bize karşı çifte sınırlama uyguluyorlar. Bu, Avrasya kıtasındaki stratejik alanımızı küçültme girişimlerinin yanı sıra NATO'nun doğuya doğru kontrolsüz genişlemesi ve Asya'nın işlerine derinden karışmasıyla ilgili."
Li ayrıca, Çin ve Rusya'nın yeni dönemde birlikte hareket edeceklerine dikkat çekerek, "dış durum ne kadar karmaşık olursa, stratejik destek ve etkileşimi artırmanın uygun olduğunu göz önünde bulundurarak yeni bir ulusötesi ilişkiler türünü şekillendirmede ön saflarda yer aldığını" belirtti.
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