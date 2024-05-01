Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin: 'Gazze’deki durum kaygı verici'
Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin dün düzenlediği basın toplantısında Hamas ve El Fetih temsilcilerini dün Pekin’de ağırladıklarını belirterek uzlaşı konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi.
İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşın bitmesini istediklerini belirten Liu, Gazze’deki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi. Çatışmaların büyük kayıplara yol açtığını belirten Liu, “Savaş, çağdaş dünyada görülmemiş bir hal aldı. Bu yüzden uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekiyor. En önemli şey ateşkesin sağlanması” dedi. Bu çatışmanın bölgeye ve bölge dışına yayılmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Liu, “İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, savaşın bölgenin bir başka yerine yayıldığının göstergesidir. Durumların kötüleşmemesi için tarafları sakinliğe çağırıyoruz” diye konuştu.
Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olmasını ve bağımsızlığını desteklediklerini aktaran Liu, “Çin ve Türkiye, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimde benzer bir tutum sergiliyor. Filistin’deki farklı tarafların diyalog ile iç barışı sağlamasını destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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