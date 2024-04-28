İsrail'den ABD açıklaması: Gazze'deki inşaata devam ediyor

İsrail ordusu, ABD'nin Gazze kıyısında yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:27
İsrail'den ABD açıklaması: Gazze'deki inşaata devam ediyor
Abone Ol google-news

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzer iskele inşaatıyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin, insani yardımların taşınacağı ve Gazze'deki limanlarla bağlantısı olacak yüzer iskelenin inşaatına devam ettiği bildirildi.

Söz konusu yüzer iskelenin yüzölçümünün yaklaşık 281 dönüm olacağı ve Gazze'ye büyük miktarda mal girişi için tasarlandığı kaydedildi.

Sosyal medya hesabında, inşaat faaliyetlerine ilişkin video da paylaşıldı.

Yüzer iskele projesinde faaliyet gösterecek ABD donanmasına ait bir geminin, cuma günü Gazze Şeridi açıklarına demir attığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici iskele inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 24 Nisan'da New York'taki BM binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini ancak ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.


israil haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in cevabını aldık

Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in cevabını aldık
Mısır heyeti İsrail'de: Gazze'deki rehineler görüşülecek

Mısır heyeti İsrail'de: Gazze'deki rehineler görüşülecek
ABD savaş gemisi Gazze açıklarına demirledi

ABD savaş gemisi Gazze açıklarına demirledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!

Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!
Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!

Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!
Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’

Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’
Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
İzmir’de sarıklı cübbeli provokasyon! Kadınlara ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırdı

İzmir’de sarıklı cübbeli provokasyon! Kadınlara ‘cehennemde yanacaksınız’ diye bağırdı
Meteoroloji açıkladı: 28 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 28 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?
Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!

Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!