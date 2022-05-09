Çin: Avrupa güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı
Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini desteklediğini duyurdu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı çevrim içi görüşmede Avrupa ile ilişkilere değindi.
Şi Cinping, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliğini bir kez daha kritik bir kavşağa getirdiğine dikkati çekerek, çatışmanın büyüyerek dönüşsüz noktaya ulaşmasını engellemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Şi, Çin'in, Avrupa'nın barış görüşmelerinde pozitif rol oynaması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasını desteklediğini kaydederek, "Avrupa ülkelerinin, Avrupa'nın uzun dönemli istikrarını göz önüne alarak tarihsel sorumluluk ve siyasi bilgelik göstermesi ve çözümü teşvik etmesi gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği, Avrupalıların elinde olmalı" ifadesini kullandı.
'ÇİN, AVRUPA'NIN STRATEJİK ÖZERKLİĞİNİ DESTEKLİYOR'
Şi Cinping, Çin ve AB'nin kapsamlı stratejik ortaklığının, karşılıklı fırsatlar sunduğunu dile getirdi.
Şi, iki tarafın farklılıklarından çok ortak çıkarının bulunduğunun altını çizerek, "Çin, Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekliyor. Çin-AB ilişkisi herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi, bir üçüncü tarafın hükmünde ve kontrolünde olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
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