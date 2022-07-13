Çin, bir uydu daha gönderdi

Çin, veri aktarma ve telemetri, takip, komuta görevini yapacak olan Tianlian II-03 uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:37
Çin, bir uydu daha gönderdi
Abone Ol google-news

Çin,ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye yeni bir veri aktarma uydusu gönderdi.

Tianlian II-03 uydusu, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi tarafından fırlatıldı.

Tianlian II-03, Çin'in ikinci nesil jeosenkron (yere eşzamanlı) yörünge veri aktarma uydusu olma özelliğini taşıyor.

Uydu, insanlı uzay araçları ile alçak ve orta yörüngeli kaynak uyduları için veri aktarma ve TT&C (telemetri, takip ve komuta) hizmeti sağlayacak. Uydu ayrıca uzay araçlarının fırlatılmaları için de TT&C'yi destekleyecek.

Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 426. uçuş görevi oldu.


Çin uzay uydu roket
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler