Çin, bir uydu daha gönderdi

Çin,ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye yeni bir veri aktarma uydusu gönderdi.

Tianlian II-03 uydusu, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi tarafından fırlatıldı.

Tianlian II-03, Çin'in ikinci nesil jeosenkron (yere eşzamanlı) yörünge veri aktarma uydusu olma özelliğini taşıyor.

Uydu, insanlı uzay araçları ile alçak ve orta yörüngeli kaynak uyduları için veri aktarma ve TT&C (telemetri, takip ve komuta) hizmeti sağlayacak. Uydu ayrıca uzay araçlarının fırlatılmaları için de TT&C'yi destekleyecek.

Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 426. uçuş görevi oldu.