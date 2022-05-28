Çin: BM Libya Özel Temsilciliğine Afrikalı bir aday atanmalı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:49

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, BM Güvenlik Konseyinin Libya konulu oturumunun ardından açıklamalarda bulundu.

BM’nin Libya’daki görevini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirten Dai, “En kısa zamanda BM Libya Özel Temsilciliğine Afrikalı bir aday atanmalıdır” dedi.

Libya’daki siyasi krizi aşmanın tek yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Dai, ülkedeki taraflara halkın çıkarlarını ön planda tutma çağrısında bulundu.

Çinli diplomat ayrıca Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin Libya’daki krizde daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

BM Libya Özel Temsilciliğini halihazırda Amerikalı diplomat Stephanie Williams yürütüyor.