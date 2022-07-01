Çin Cumhurbaşkanı Şi, 'Tek ülke, iki sistem' politikası devam edecek'

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:41

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlandığı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin 6. dönem hükümetinin göreve başlama töreninde konuştu.

Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunmasının, politikanın en önemli ilkesi olduğunu dile getiren Şi, bu ön koşul temelinde Hong Kong ve Makao'nun uzun vadede kapitalist sistemini sürdürmesi ve yüksek düzeyde özerkliğe sahip olması gerektiğini kaydetti.

Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen törende Şi, "Bu sistem iyi bir sistem. Değiştirmek için hiçbir neden yok, uzun vadede desteklenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Şi, "Hong Kong, düzensiz olamayacağı konusunda acı bir ders aldı. Hong Kong, düzensizlikten istikrara, istikrardan refaha yeni bir aşamada” sözlerini açıklamasına ekledi.