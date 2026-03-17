Çin'den İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'a acil yardım...

Çin hükümeti, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve İran'ın misillemelerinden etkilenen Ürdün ve Irak'a acil insani yardım yapacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Ortadoğu'daki çatışmanın bölge halkları üzerinde yarattığı insani tahribatı hafifletmek amacıyla acil yardımda bulunacağını belirtti.

Süregelen çatışmanın İran ve diğer bölge ülkelerinin halklarına dayanılmaz insani felaketler getirdiğini ifade eden Sözcü Lin, Çin'in bu halkların acılarını anladığını ve onların yanında olduğunu dile getirdi.

Lin, Çin'in ateşkes ve barışın sağlanması, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve insani krizin yayılmasının önlenmesi için elinden gelen çabayı sürdüreceğini kaydetti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.