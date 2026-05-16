Paylaşımlar gündem oldu: MSB'den 'seferberlik' mesajına ilişkin açıklama

16.05.2026 18:40:00
DHA
MSB'den bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Bazı vatandaşlar, mobil telefonlarına gelen 'seferberlik emri' mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gönderildiği görülen mesajlarda, "Yıldlrıım-2026 seferberlik tatbikatına görevlendirildiniz. Silahaltı davetiyenizin tebliği için en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Konu kısa sürede tartışmalara yol açarken Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"TATBİKAT RUTİN OLARAK İCRA EDİLMEKTE"

MSB, bazı vatandaşlara seferberlik emri gönderildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin, "2026 Yıldırım Serisi seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" denildi.

