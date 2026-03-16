Çin’den Ortadoğu açıklaması: “Gerilimi düşürmeye kararlıyız”

Çin, Orta Doğu’daki mevcut krizin tırmandırılmaması için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Ortadoğu’daki gerilimin azaltılması yönündeki çabalara bağlı olduğunu ve bölgedeki gelişmeler konusunda diplomatik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın planlanan Çin ziyaretiyle ilgili olarak Washington ile temasların sürdüğünü belirtti.

TRUMP'IN ZİRVE TEHDİDİNE YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile planlanan zirveyi iptal edebileceği yönündeki açıklamalarına da değindi.

Pekin, bu konuda iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu vurgulayarak, görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki duruma da değinildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin’in bu kritik su yolu konusunda “tüm taraflarla temas halinde” olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Çin’den destek talep ettiğine yönelik açıklamaları hatırlatılan bakanlık, bu konuda çok taraflı diplomatik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

TRUMP'TAN ÇİN'E BASKI MESAJI

Trump, pazar günü Financial Times gazetesine verdiği yaklaşık sekiz dakikalık telefon röportajında, ay sonunda yapılması planlanan Xi Jinping ile zirveyi erteleyebileceğini söylemişti.

Trump bu açıklamasında, Pekin’e Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması için daha fazla rol üstlenmesi yönünde baskı yapmak istediğini ifade etmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir deniz yolu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle boğazdaki gelişmeler, küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.