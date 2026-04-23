Çin’den tartışmalı bölgelerde yeni hamle: 11 bin ada için dev plan

Çin, egemenlik iddiasında bulunduğu 11 binden fazla adayı daha güçlü şekilde yönetmek amacıyla kapsamlı bir kalkınma ve tahkim süreci başlatacağını duyurdu.

Pekin yönetimi, bu adımın deniz gücünü artırma, doğal kaynaklara erişimi genişletme ve toprak iddialarını pekiştirme hedefi taşıdığını açıkladı.

Çin, son yıllarda ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde yürüttüğü geniş çaplı dolgu çalışmalarıyla yapay adalar, hava pistleri ve askeri tesisler inşa etmişti.

Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Halkın Günlüğü’nde yayımlanan değerlendirmede, adaların “stratejik sınır hattı” olduğu ve derin deniz kaynaklarının geliştirilmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, “Dünyadaki büyük ülkeler kalkınma odağını okyanuslara kaydırmak için yarışıyor” ifadelerine yer verildi.

Pekin yönetimi, hak iddia ettiği adalarda altyapının geliştirilmesi, ulaşım ağlarının güçlendirilmesi ve erişimin artırılması çağrısında bulundu.

Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2012’de göreve gelmesinden bu yana “büyük deniz gücü” olma hedefi doğrultusunda donanmasına milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu kapsamda nükleer denizaltılar ve uçak gemileri de geliştiriliyor.

TARTIŞMALI BÖLGELERDE GERİLİM SÜRÜYOR

Pekin yönetimi geçen yıl eylül ayında, Filipinler ile uzun süredir gerilim konusu olan Scarborough Sığlığı çevresinde ulusal doğa rezervi ilan ederek bölgedeki hak iddiasını güçlendirmişti.

Çin’in artan askeri varlığına rağmen Tayvanlı üst düzey bir yetkili, ihtilaflı Spratly Adaları grubunda Tayvan kontrolündeki Itu Aba adasına nadir bir ziyaret gerçekleştirdi.

Adada askeri ikmal uçuşlarına uygun pist bulunduğu, 2023’te açılan yeni iskeleye ise 4 bin tonluk devriye gemilerinin yanaşabildiği kaydedildi.

Öte yandan Filipinler, ABD ve müttefik ülkeler bu hafta Filipin takımadaları genelinde deniz harekatlarını da içeren ortak askeri tatbikata başladı.

Yıllık 3 trilyon dolardan fazla deniz ticaretine ev sahipliği yapan bölgede yapılan tatbikat, Çin’e karşı çok uluslu bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.