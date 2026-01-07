Çin’den Tayvanlı iki bakana giriş yasağı

Çin yönetimi, “Tayvan bağımsızlığı” ile bağlantılı ayrılıkçı faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Tayvanlı iki bakana Çin’e giriş yasağı getirdi. Karar, Tayvan yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

Pekin’deki Tayvan İşleri Ofisi, Tayvan İçişleri Bakanı Liu Shyh-fang ile Eğitim Bakanı Cheng Ying-yao’u “inatçı Tayvan bağımsızlığı ayrılıkçıları” olarak tanımladı.

Açıklamada, iki bakanın yanı sıra yakın aile bireylerinin de Çin, Hong Kong ve Makao’ya girişinin yasaklandığı bildirildi.

Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak gördüğünü savunuyor ve ada üzerindeki kontrolü sağlamak için güç kullanımını dışlamadığını sık sık dile getiriyor.

Tayvan ise bu iddiaları reddederek, adanın geleceğine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini vurguluyor.

TAYVAN'DAN SERT TEPKİ

Tayvan Ana Kara İşleri Konseyi, karara sert tepki göstererek, adımın iki taraf arasındaki ilişkileri ciddi biçimde zedelediğini ve Tayvan kamuoyunda öfkeyi körükleyeceğini belirtti.

Konsey açıklamasında, Pekin’in bu hamleyle yalnızca adı geçen kişiler üzerinde değil, Tayvan halkının tamamı üzerinde “caydırıcı bir korku iklimi” yaratmayı amaçladığı savunuldu. Açıklamada, Çin’in bu tür girişimlerle Tayvan’ın demokratik özgürlüklerinden vazgeçmeye zorlanamayacağı vurgulandı.

Tayvan yönetimi, Pekin’i Tayvan üzerinde hukuki yetki iddia etmekle suçladı. Açıklamada, Çin yasalarının Tayvan’da geçerli olmadığı ve adanın kendi yargı sistemine sahip olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Tehdit ve yıldırma, Tayvan halkının demokrasi ve özgürlük konusundaki kararlılığını sarsamaz” denildi.

“AYRILIKÇILAR LİSTESİ” GENİŞLETİLDİ

Çinli yetkililer, “ayrılıkçı” olarak tanımlanan kişi sayısının 14’e yükseltildiğini açıkladı. Listede Tayvan Devlet Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Joseph Wu ve Savunma Bakanı Wellington Koo da yer alıyor.

Ayrıca Tayvan Yüksek Savcılığı’nda görevli savcı Chen Shu-Yi, “ayrılıkçı faaliyetlere yardım” suçlamasıyla ömür boyu sorumlu tutulacağı iddiasıyla hedef alındı. Çin makamları, savcıya ilişkin bilgi paylaşılması çağrısı da yaptı.

Bu gelişmeler, Çin ordusunun geçtiğimiz hafta Tayvan çevresinde bugüne kadarki en kapsamlı askerî tatbikatlarını gerçekleştirmesinin ardından geldi.

Tatbikatlar sırasında Çin’in ada çevresine çok sayıda savaş gemisi ve uçak konuşlandırdığı, Tayvan’da onlarca iç hat uçuşunun iptal edildiği bildirildi. Bölgedeki gelişmeler, Batılı ülkeler ve bölgesel müttefikler tarafından endişeyle izlendi.