Çin Devlet Başkanı, Kanada Başbakanı'nı azarladı: 'Her şey gazeteye sızdırıldı'
Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi ve Kanada Başbakanı Trudeau arasında gerginlik yaşandı.
Endonezya'da düzenlenen G20 zirvesinde, Çin Devlet Başkanı Şi, Kanada Başbakanı Trudeau'yu Kanada-Çin ilişkileri hakkında medyaya yaptığı 'sızıntılar' nedeniyle öfkeyle azarladı
The Guardian'ın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki göstererek "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış, bu doğru değil, böyle diyalog olmaz. Samimiyet varsa karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz" ifadelerini kullandı.
Şi'nin tercümanının sözünü kesen Trudeau, "Kanada'da özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama anlaşamadığımız konular da olacak" dedi.
Şi de Trudeau'nun sözünü keserek, "O halde önce koşulları oluşturalım" diye yanıt verdi ve konuşmayı sonlandırdı.
Gergin oldukları gözlenen iki lider konuşmanın ardından el sıkışarak farklı yönlere doğru uzaklaştı.
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