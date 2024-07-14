Çin Devlet Başkanı Şi, suikast girişimine ilişkin Trump için üzüntüsünü ifade etti

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:47

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:47

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump'a, Pensilvanya'daki seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirten Sözcü, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Trump için üzüntüsünü ifade ettiğini belirtti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.