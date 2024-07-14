Dünya liderleri Trump suikasti için ne dedi?

Yayınlanma: 14.07.2024 - 10:32

Güncelleme: 14.07.2024 - 10:38

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşıyor" ifadelerine yer verdi.

Macron'un mesajında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece Pensilvanya'da gördüğümüz şey ürkütücü ve yanlıştı. Eski Başkan Trump'ın güvende olması ve suikast girişiminden sağ kurtulması rahatlatıcı. Kalplerimiz öldürülen ve ağır yaralanan masum seyircilerle birlikte. Siyasi şiddeti reddediyoruz..."

İrlanda lideri Simon Harris ise suikastı şu sözlerle kınadı:

"Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişimi beni dehşete düşürdü. Kendisine acil ve tam bir iyileşme diliyorum. Politik şiddetin toplumumuzda yeri yoktur! Düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte!"

Dünya liderlerinden gelen diğer mesajlar şu şekilde:

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Pazar günü yaptığı açıklamada mitingdeki "şok edici sahneler karşısında dehşete düştüğünü" söyledi ve Trump'a en iyi dileklerini sundu.

İngiliz lider, "Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birlikte" dedi.

KANADA

Başbakan Justin Trudeau yaşanan silahlı saldırıdan "tiksindiğini" söyledi.

Trudeau mesajında, "Siyasi şiddet asla kabul edilemez. Düşüncelerim eski Başkan Trump, etkinlikte bulunanlar ve tüm Amerikalılarla birlikte" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell saldırı haberi karşısında şoke olduğunu söyledi.

Borell mesajında, "Bir kez daha siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez bir şiddet eylemlerine tanık oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN

Başbakan Narendra Modi "Arkadaşıma yapılan saldırıdan derin endişe duyuyorum" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Olayı şiddetle kınıyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız Trump'ın ailesi, yaralılar ve Amerikan halkıyla birlikte..."

JAPONYA

Başbakan Fumio Kishida, konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı sağlam durmalıyız. Başkan Trump'ın bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum..."

MACARİSTAN

Başbakan Viktor Orban düşüncelerinin ve dualarının "bu karanlık saatlerde Trump ile birlikte olduğunu" söyledi.

İTALYA

Başbakan Giorgia Meloni, Pennsylvania'dan gelen haberleri "endişeyle takip ettiğini" söyledi ve Trump'a acil şifalar diledi.

Meloni ayrıca, "Diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete üstün gelmesini" umduğunu ifade etti.

AVUSTRALYA

Başbakan Anthony Albanese silahlı saldırıyı "endişe verici" olarak nitelendirerek Trump'ın güvende olmasından duyduğu memnuniyeti "Demokratik süreçlerde şiddete yer yoktur" sözleriyle dile getirdi.

ARJANTİN

Sıradışı açıklamalarıyla tanınan Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, olaydan "uluslararası solu" sorumlu tuttu.

BREZİLYA

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, silahlı saldırının "demokrasi ve siyasi diyaloğun tüm savunucuları tarafından şiddetle kınanması gerektiğini" söyledi.

ŞİLİ

Başkan Gabriel Boric silahlı saldırıyı "kesin bir dille kınadığını" ifade etti.

TAYVAN

Başkan William Lai Ching-te düşüncelerinin ve dualarının Trump'la birlikte olduğunu söyledi ve eski başkana acil şifalar diledi.

YENİ ZELANDA

Başbakan Christopher Luxon, Trump'a yönelik saldırı karşısında şoke olduğunu söyledi ve söyle devam etti: "Hiçbir ülke böyle bir siyasi şiddetle karşılaşmamalı..."

FİLİPİNLER

Başkan Ferdinand Marcos Jr, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından Trump'ın güvende olduğunu duymaktan büyük bir rahatlama duyduğunu söyledi.

İSRAİL

Başbakan Benjamin Netanyahu, kendisi ve eşi Sara'nın "Başkan Trump'a yönelik açık saldırı karşısında şok olduklarını" söyledi. Netanyahu, X'te yayınladığı mesajında "Güvenliği ve hızlı iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi.