Çin Devlet Başkanı Şi: Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakereye ihtiyaç var

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:54

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 13:54

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Moskova ziyareti öncesinde Rusya'nın "Rossiyskaya Gazeta" gazetesinde makalesi yayımlandı.

Makalesinde karmaşık sorunların basit çözümlerinin olmayacağını vurgulayan Şi, "İnanıyoruz ki tüm taraflar ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı sürdürülebilir güvenlik vizyonunu benimser, eşit, akılcı ve sonuç odaklı diyalog ve müzakereyi hedeflerse krizin çözümünün makul yolunu bulacaktır" ifadesini kullandı.

Şi, Ukrayna krizinin barışçı çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin gözetilmesi ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin ve Batılı müttefiklerinin adını anmadan, küresel kalkınmanın hegemonya girişimleri ve zorbalıktan zarar gördüğünü ifade eden Şi, "Uluslararası toplum, dünyada tek bir üstün ülkenin olmadığının, herkese uyan tek bir ulusal yönetim modelinin ve tek bir ülkenin nihai sözü söylediği bir uluslararası düzenin olmadığının farkında" değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Çin ve Rusya ilişkilerinin ittifak kurmama ve cepheleşmeme anlayışına dayandığını ve üçüncü tarafları hedef almadığını belirterek, iki ülkenin, ulusal gerçeklerine uygun kalkınma yolunu seçmesi, kalkınmasını ve ulusal canlanmasını gerçekleştirmesi için birbirlerini desteklediğini vurguladı.

"TİCARET HACMİ 190 MİLYAR DOLARI AŞTI"

10 yıl önce devlet başkanı seçildiğinde ziyaret ettiği ilk ülkenin Rusya olduğunu anımsatan Şi, aradan geçen sürede Rus lideri Vladimir Putin ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını ve iki ülke arasında ticaret hacminin yüzde 116 artışla 190 milyar doları aştığını ifade etti.

Şi, Çin ve Rusya'nın iki büyük ülke olarak uluslararası alandaki sorumluluklarını yerini getirdiğini, BM merkezli sistemi ve temelinde uluslararası hukukun olduğu uluslararası düzeni savunduğunu, çok kutuplu bir dünya ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi için çalıştığını vurguladı.

Çin lideri, üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinin ardından yeni iktidar döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapıyor. Ziyaret, Şi ve Putin'in 40. yüz yüze buluşmasına tanıklık edecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ilk kez büyük bir ülkenin lideri Moskova'yı ziyaret ediyor.