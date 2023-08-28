Çin Devlet Başkanı Şi'den Sincan'a ziyaret: 'Çin modeli İslam' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette "Çin modeli İslam" çağrısında bulundu ve toplumsal istikrara vurgu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:35
Çin Devlet Başkanı Şi'den Sincan'a ziyaret: 'Çin modeli İslam' çağrısı
Abone Ol google-news

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etti. Çin Devlet Başkanı Şi, yetkililere, "İslam'ın Çinlileştirilmesini"ni teşvik etmeleri ve Pekin yönetiminin ağır insan hakları ihlalleriyle suçlandığı bölgede yasadışı dini faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Şi, ziyaret sırasında sosyal istikrarın korunmasına her zaman öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Şi, "Kalkınmayı garanti altına almak için istikrarı kullanmalıyız. Terörle ve ayrılıkçılıkla mücadele için sosyal istikrar çalışmalarını ve hukukun üstünlüğünü, normalleşme çabalarıyla birleştirmek gerekli" ifadesinde bulundu. 

Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, Şi, "Çin tarzı modernleşme sürecinde, birleşik ve uyumlu, zengin ve refah bir Sincan'ı daha iyi inşa edeceğiz" dedi. 

Şi ayrıca, yetkililerin "Sincan'da olumlu yönde tanıtım kampanyaları yapmaları, açıklık ve özgüven atmosferi yaratmaları ve aynı zamanda kamuoyunu yanlış yönlendirecek her türlü olumsuz ve zararlı söylemi reddetmeleri" gerektiğini vurguladı. Şi, bölgenin yurt içi ve yurt dışından turistlere açılması gereğinin de altını çizdi.

Çin hükümeti, ülkenin kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özer Bölgesinde "terörizm ve radikalizm" olarak tanımladığı duruma karşı yıllarca kampanya sürdürdü. Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) bildirdiğine göre ülkede azınlık olan Uygur Türklerinden ve diğer Müslüman azınlıklardan çok sayıda kişi tutuklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporda, Sincan’da ‘insanlığa karşı suçlar işlenmiş olabileceği’ belirtildi. ABD ve diğer ülkeler ise bölgede yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelendirdi.

Çin daha önce, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddialarını şiddetle reddederken, bölgede eğitim programları, çalışma planları ve daha iyi bir eğitimle radikalizmin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu savundu.


Player Alanı
Çin Çin Devlet Başkanı Şi İslam Sincan sincan uygur özerk bölgesi

İlgili Haberler

Çin'de Covid-19 iddiası: 2 ayda 1,87 milyon kişi öldü mü?

Çin'de Covid-19 iddiası: 2 ayda 1,87 milyon kişi öldü mü?
Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

En Çok Okunan Haberler