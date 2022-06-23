Çin devlet başkanı Xi Jinping BRICS zirvesinde konuştu

23 Haziran 2022 Perşembe, 18:45

Çin lideri Xi Jinping , Ukrayna'daki çatışmanın "insanlık için bir alarm durumu" olduğunun altını çizdi. 14. BRICS ülkeleri Zirvesi öncesi düzenlenen sanal forumda konuşan Xi, Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında yorum yapmazken Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları eleştirdi ve Ukrayna ile ilişkileri sürdüreceklerini vurguladı.

Aljazeera'nın haberine göre Xi konuşmasında, yaptırımları "bumerang ve iki ucu keskin bir kılıç" olarak nitelendirdi ve "yaptırım uygulayan ülkeler kendi çıkarlarına ve başka ülkelerin çıkarlarına da zarar veriyor'' dedi.