Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan'da en kısa sürede istikrarın sağlanmasına yardım edeceğiz

Yayınlanma: 07.05.2023 - 14:22

Güncelleme: 07.05.2023 - 14:22

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Afganistan'ın en kısa sürede kendi ayakları üzerinde durmasında ve barış, istikrar, kalkınma ve refahın sağlanmasında yardıma hazır olduğunu belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Cumartesi günü Afganistan geçici hükümet dışişleri bakan vekili Emirhan Muttaki ile bir araya gelen Qin, Çin ve Afganistan'ın birbirine dağlar ve nehirlerle bağlı iki dost komşu ülke olduğunu söyledi.

İki ülkenin birbirlerine destek verdiğini, anladığını ve güvendiğini belirten Qin, uluslararası konjonktür ne olursa olsun, Çin'in her zaman Afgan halkının yanında sağlam şekilde duracağını ve Afganistan'ın ulusal şartlarına uygun kalkınma yolu izlemesini destekleyeceğini kaydetti.

Qin, Çin'in Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan'ın terörle mücadele taahhüdünü ciddiyetle yerine getirmesi, Doğu Türkistan İslami Hareketi de dahil olmak üzere terörist güçlere karşı kararlı şekilde mücadele etmesi ve Afganistan'daki Çinli personel ve kurumların güvenliğini sağlamadaki kararlılığını samimi şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Qin, Çin-Afganistan-Pakistan üçlü diyalog ve işbirliğini, eşit düzeyde istişare, pragmatik işbirliği, dostluk ilkeleri ve karşılıklı fayda temelinde ilerletmeye devam edeceklerini ifade etti.

Muttaki ise Afganistan'ın Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ve topraklarının Çin karşıtı faaliyetler için hiçbir güç tarafından kullanılmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

Muttaki, ortak çıkarları koruma ve iki halkın yararına olacak Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ekonomi, ticaret, insanlar arası etkileşim ve altyapı gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

Afganistan'ın Çin, Pakistan ve diğer komşu ülkelerle uyum içinde yaşamayı istediğini belirten Muttaki, bölgesel istikrar ve refahı desteklemek amacıyla Çin ve Pakistan ile üçlü işbirliğini aktif şekilde ilerletmeye istekli olduğunu vurguladı.