Çin: En önemli öncelik, Çin ile ABD arasında herhangi bir kazayı önlemektir

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:44

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:44

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin "bir dizi hatalı söz ve eyleminin" iki süper güç arasındaki ilişkileri "soğuk buz" üzerine oturttuğunu ancak ilişkilerin istikrara kavuşturulmasının "en önemli öncelik" olduğunu söyledi.

Qin Gang, bu açıklamaları Pekin'de ABD Büyükelçisi Nicholas Burns ile yaptığı ve Çin balonuyla ilgili bir anlaşmazlığın bu yılın başlarında ilişkileri düzeltme çabalarını sekteye uğratmasından bu yana ilk kez bir araya geldikleri görüşmede yaptı.

Qin'in Burns'e "Şu anda en önemli öncelik Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturmak, aşağı yönlü bir sarmaldan kaçınmak ve Çin ile ABD arasında herhangi bir kazayı önlemektir. Çin ve ABD arasındaki en temel mutabakat bu olmalıdır" dediği aktarıldı.

Qin, Çin lideri Şi Cinping'in geçen yıl Endonezya'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından ABD'nin eylem ve sözlerinin "zor kazanılan olumlu ivmeyi" baltaladığını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Qin, "İki tarafın üzerinde mutabık kaldığı diyalog ve işbirliği gündemi sekteye uğradı ve iki ülke arasındaki ilişkiler bir kez daha soğuk buza çarptı" dedi.

ABD henüz toplantıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

ABD ve Çin arasındaki gerilim, Şubat ayında şüpheli bir Çin casus balonunun ABD kıtası üzerinde uçması ve ardından Amerikan ordusu tarafından düşürülmesinin ardından yükselmişti.