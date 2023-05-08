ABD’de araç otobüs durağına daldı: 7 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Texas eyaletinde bir aracın otobüs durağına dalması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:49
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ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Brownsville’de bir araç göçmenler ve evsizler için bir barınak olan Ozanam Center'ın önündeki otobüs durağına daldı.

Olayda, 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis, sürücünün kasıtlı olarak aracını yayaların üzerine sürdüğüne inanıyor.

Dikkatsiz araç kullanmakla suçlanan sürücü, polis tarafından gözaltına alınırken, hakkında daha fazla suçlamada bulunulması bekleniyor.

Olayın ardından otobüs durağının bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.


ABD Texas kaza

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