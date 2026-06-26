Çin'in başkenti Pekin'de bir gökdelene uçak çarptı: Bölge tahliye edildi

Çin'in başkenti Pekin'de, ilk belirlemelere göre küçük bir hava aracı cuma günü öğleden sonra 109 katlı CITIC Tower'a çarptı.

Kentin simge yapılarından biri olan ve China Zun adıyla da bilinen gökdelenin çevresi güvenlik çemberine alınırken, binada bulunan kişiler tedbir amacıyla tahliye edildi.

ENKAZ PARÇALARI YERE DÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından gökdelenden uçak parçalarının yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde uçağın kuyruk bölümüne ait olduğu değerlendirilen parçalar ile bir taksinin kırılan camı da dikkat çekti.

Sputnik'te yer alan habere göre, olay yerinde bulunan gazeteciler, bina girişinin önünde toplanan tahliye edilen kişilerle birlikte çok sayıda itfaiye aracı, polis ekibi ve ambulansın bölgeye sevk edildiğini aktardı.

MODELİ VE UÇUŞ ROTASI

İnternette paylaşılan ve henüz resmi makamlarca doğrulanmayan görüntüler, uçağın kayıt kodunun Çin üretimi hafif spor uçağı Sunward SA60L Aurora modeline işaret ettiğini öne sürdü.

Ayrıca çevrim içi paylaşılan ve doğruluğu teyit edilmeyen uçuş takip verileri, uçağın çarpışmadan önce planlanan rotasından ciddi şekilde saptığını gösterdiği iddiasını gündeme getirdi. Bu bilgiler resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

Kaza, Pekin'de hava sahasına yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde meydana geldi.

1 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında başkentte hükümet onayı olmadan drone satın alınması, kiralanması ve uçurulması büyük ölçüde yasaklanmıştı. Bu nedenle olay, dünyanın en sıkı korunan başkentlerinden biri olarak görülen Pekin'de güvenlik açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Çinli yetkililer, kazanın nedeni, uçaktaki kişi sayısı ile can kaybı veya yaralı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.