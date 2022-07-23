Çin, Japonya'nın savunma raporuna tepki gösterdi: Askeri yığınağını gerekçelendirmek üzere bölgedeki güvenlik tehditlerini abartıyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:46

Çin, Japonya'nın 2022 savunma resmi raporunun içeriğine yönelik büyük hoşnutsuzluk ve sert muhalefetini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, söz konusu resmi raporun, Çin'in savunma politikası, normal savunma gelişimi ve meşru denizcilik faaliyetlerine yönelik temelsiz suçlamalar içerdiğini, "Çin tehdidini" abarttığını ve Çin'in Taiwan sorunu konusundaki içişlerine uygunsuz şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Wang Wenbin, "Çin, bu durumu şiddetle kınamakta ve kesinlikle reddetmektedir" diye konuştu.

Wang, Çin'in, barışa dayalı kalkınmaya bağlı olduğunu ve doğası itibariyle savunmaya yönelik olan bir savunma politikası izlediğini vurguladı.

Wang ayrıca, "Çin'in savunma yapısı; egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu, meşrudur, makuldür ve hiçbir şekilde eleştirilemez" diyerek, Çin ile ilgili ülkeler arasındaki ortak deniz devriyesi de dahil olmak askeri işbirliğinin, uluslararası hukuk ve yerleşik uluslararası uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını sözlerine ekledi.

'JAPONYA'NIN ASKERİ VE GÜVENLİK HAMLELERİ YAKINDAN İZLENİYOR'

Wang Wenbin, Japonya'nın askeri ve güvenlik alanlarındaki hamlelerinin Çin gibi Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından her zaman "yakından izlendiğini" hatırlattı.

Wang, "Bu en son resmi raporda Japonya açık şekilde bu yılın sonuna kadar ilgili savunma belgelerini gözden geçirmeye, savunma bütçesini artırmaya ve sözde karşı saldırı yetenekleri geliştirmeye ilişkin içerik eklemiştir. Tüm bunlar, Japonya'nın barış yanlısı ve sadece savunmaya odaklı strateji yolundan daha da saptığı endişelerine yol açmaktadır" dedi.

Wang ayrıca, "Japon tarafını kendi askeri yığınağını gerekçelendirmek üzere bölgedeki güvenlik tehditlerini keyfi olarak abartma şeklindeki yanlış uygulamaya derhal son vermeye, uluslararası toplumun sesine kulak vermeye, saldırganlık tarihi konusunda derinden kafa yormaya, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya ve somut eylemlerle Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.