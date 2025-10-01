Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idama mahkum etti

Çin devlet medyasına göre, Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde görülen davada toplam 39 Ming ailesi üyesi yargılandı.

11 kişiye idam cezası verilirken, 5 kişiye iki yıl ertelemeli idam cezası, 11 kişiye müebbet hapis, diğer sanıklara ise 5 ila 24 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkeme, ailenin 2015’ten itibaren telekomünikasyon dolandırıcılığı, yasa dışı kumarhane işletmeciliği, uyuşturucu ticareti ve fuhuş gibi suçlara karıştığını tespit etti.

Ming ailesi, Myanmar-Çin sınırındaki Laukkaing kasabasını yıllar boyunca kumar, uyuşturucu ve dolandırıcılık merkezi haline getirdi. Buradaki “Crouching Tiger Villa” adlı merkezde binlerce çalışanın zorla tutulduğu, dövüldüğü ve işkence gördüğü kaydedildi.

Ailenin yönettiği dolandırıcılık ağlarında en az 10 bin kişinin çalıştırıldığı, yıllık milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde edildiği belirlendi.

‘DOLANDIRICILIK SALGINI’

Birleşmiş Milletler, Laukkaing’deki bu yapıların 100 binden fazla yabancıyı etkileyen küresel bir dolandırıcılık salgınına (scamdemic) dönüştüğünü raporlamıştı.

Çinli mağdurlar başta olmak üzere birçok ülke vatandaşı, yasa dışı merkezlere çekilerek zorla çalıştırıldı.

İki yıl önce Shan Eyaleti’nde isyancı gruplar, Myanmar ordusuna karşı operasyon başlatarak Laukkaing’in kontrolünü ele geçirdi. Çin’in bu operasyonlara yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Bu süreçte Ming ailesi dağıldı; aile reisi Ming Xuechang intihar ederken, çok sayıda üye Çin’e teslim edildi.

Çin, Myanmar’daki bu çetelerle mücadelede sert tavır alırken, baskısını bölge ülkelerine de yansıttı. Pekin’in girişimleriyle Tayland, sınırındaki benzer merkezleri kapatmak zorunda kaldı. Ancak faaliyetler tamamen bitmedi; dolandırıcılık merkezlerinin bir kısmı Kamboçya’ya kaymış durumda.