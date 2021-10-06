Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı
Çin'in Global Times gazetesi, Tayvan ile Pekin arasında gerilimin yükselmesinin ardından 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın her an tetiklenebileceği' uyarısını yaptı.
Güney Çin Denizi'nde Pekin ile Tayvan arasındaki gerilim yükselirken Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı geldi.
Çin merkezli Global Times gazetesinde yer alan makalede, ABD ile Tayvan arasındaki itilafın son derece 'cüretkar' olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmadığı ve tarafları karşı karşıya gelmenin eşiğine getirdiği belirtildi.
Çin halkının, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn bir savaşı desteklemeye hazır olduğu vurgulanan makalede, Tayvan'a 'ateşle oynamama' uyarısı yapıldı.
Sputnik'te yer alan habere göre, hafta başında ait 52 savaş uçağının, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirilmişti.
Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, konuya ilişkin Twitter üzerinden, 'Tayvan'ın ayrılıkçı yetkililerinin düşmesinin an meselesi' olduğunu ve uçakların gönderilmesinin, 1 Ekim'de Çin'in Ulusal Günü'nü kutlamak için yapılan 'askeri geçit töreni' olarak nitelendirmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Kurdaki asıl sıçrama için tarih verdi
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Badeci şeyh Işık hakkında yeni karar