Son dakika... Çin Merkez Bankası’ndan kripto para kararı: Tüm işlemleri ‘yasa dışı’ ilan etti
Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili kararını açıkladı. Kripto paralarla yapılan tüm işlemleri yasa dışı ilan etti.
Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin ‘yasa dışı’ olduğunu ve yasaklanması gerektiği belirtildi.
Merkez Bankası, Bitcoin ve Tether dahil olmak üzere kriptoların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.
Bloomberg'te yer alan habere göre açıklamada, kripto ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğu vurgulandı. Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.
Haberin ardından Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 6’dan fazla geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5’ten fazla düştü.
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