Çin, meteoroloji uydularını fırlattı
Çin, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Ticari meteorolojik veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 23'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, dört uyduluk üçüncü grup 20 Temmuz'da fırlatılmıştı.
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