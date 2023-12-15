Karadeniz kıyısında inşa edilen Rus üssü uydu fotoğraflarında

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:18

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:18

Uydu görüntülerini inceleyen Birleşik Krallık kamu yayımcısı BBC, bölgede su altı kazı ve inşa faaliyetlerinin başladığını tespit etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Abhazya'daki ayrılıkçı yönetime göre, inşa edilen üs 13 bin tona kadar yük taşıyan büyük kargo gemilerine ev sahipliği yapabilecek.

Ancak Rusya'nın Gürcistan'a bağlı topraklarda inşa etmeye başladığı deniz üssü Gürcü muhalefetini harekete geçirdi.

Geçen ay konuyla ilgili NATO ve AB'ye çağrı yapan 50 muhalefet milletvekili, bölgede kalıcı bir Rus üssü kurulması planına karşı birlikte hareket edilmesini istemişti.

Kremlin'le yakın ilişkiler kuran Gürcistan hükümetiyse, Rusya'nın deniz üssü planını kınasa da konunun acil bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyor.

BBC'ye konuşan Gürcistan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkaradze, "Eğer Oramçire'de üs inşaatı başladıysa bile, tamamlanması en az üç yıl sürecek. Biz, gelecekte olabileceklere değil acil tehditlere odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Samkaradze, önceliklerinin Abhazya ve Güney Osetya'da ayrılıkçı bölgelerin sınır hattında Rus güçleri tarafından kaçırılan Gürcistan vatandaşları olduğunu söyledi.

GÜRCİSTAN SAVAŞA SÜRÜKLENEBİLİR Mİ?

Ukrayna istihbarat servisiyse, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu koruyabilmek için Oçamçire'deki yeni üssü kullanmak istediğini öne sürmüştü.

Birleşik Krallık merkezli düşünce kuruluşu Birleşik Kraliyet Hizmetleri Enstitüsü'nden Natia Seskuria, BBC'ye yaptığı açıklamada üssün Gürcistan'ı Ukrayna savaşının bir parçası haline getirebileceğini söyledi.

Seskuria, "Eğer Putin, Gürcistan'ın savaşa dahil olmasına ihtiyaç duyarsa bunu yapacaktır. Maalesef Gürcistan'ın üzerinde baskı oluşturacak her imkana sahip" ifadelerini kullandı.

Natia Seskuria, Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için bu üssü kullanabileceğini ve bunun da Gürcistan'ı savaşa çekebileceğini savundu.

Abhazya uluslararası olarak Gürcistan'ın bir parçası kabul ediliyor ancak 1990'lardan bu yana Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin kontrolünde.