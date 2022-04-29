Çin, NATO'nun 'Avrupa'yı karıştırdığını' söyledi ve Asya-Pasifik'teki rolü konusunda uyardı
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'yu Avrupa'yı karıştırmak ve Asya-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemekle suçladı.
Guardian'ın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün yaptığı açıklamada doğrudan Çin'e yönelik olarak, “Ülkeler oyunu kurallarına göre oynamalı. Buna Çin de dahil” uyarısında bulundu
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, "Kuzey Atlantik'teki askeri bir örgüt olan NATO, son yıllarda ağırlığını koymak ve çatışmaları arttırmak için Asya-Pasifik bölgesine geldi" açıklamasında bulundu.
Wang, "Nato Avrupa'yı karıştırdı. Şimdi Asya-Pasifik'i hatta dünyayı alt üst etmeye mi çalışıyor?" dedi.
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