Çin ordusu abluka tatbikatında: Tayvan hava ve denizden kuşatıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı Doğu Cephe Komutanlığı, canlı atışların bugün yerel saatle 18.00’e kadar süreceğini duyurdu.

Tatbikatların Tayvan’ı çevreleyen beş farklı deniz ve hava sahasında yürütüldüğü bildirildi.

Çin ordusu, deniz ve hava hedeflerine yönelik simülasyon saldırılarının yanı sıra denizaltı savunma operasyonları da gerçekleştirdi.

Paylaşılan görüntülerde, Çin anakarasından denize doğru atış yapan mobil PCH-191 roket sistemleri yer aldı.

Tatbikatlar, ABD’nin Tayvan’a 11,1 milyar dolarlık rekor silah satışını onaylamasından yalnızca 11 gün sonra başladı.

Uzmanlar, bu askeri hareketliliğin Tayvan’a yönelik olası bir deniz ablukasının provası niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

Bu tatbikat, Çin’in 2022’den bu yana Tayvan çevresinde düzenlediği altıncı büyük askeri manevra olarak kayda geçti.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından benzer tatbikatlar yapılmıştı.

TAYVAN TEYAKKUZDA

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in kuzey açıklarında canlı atış tatbikatı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bakanlık, atışlar sırasında bazı askeri enkaz parçalarının Tayvan’ın 24 deniz mili olarak tanımlanan bitişik bölgesine düştüğünü açıkladı.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, cephedeki birliklerin savunmaya hazır olduğunu vurgularken, ülkesinin gerilimi tırmandırmak istemediğini ifade etti.

Tatbikatlar nedeniyle Tayvan çevresindeki hava ve deniz trafiğinde aksamalar yaşandı.

Tayvan Sivil Havacılık İdaresi, 14 uçuş rotasından 11’inin etkilendiğini ancak uluslararası uçuşların iptal edilmediğini bildirdi. Çin kıyılarına yakın Kinmen ve Matsu adalarına yönelik uçuşlar ise durduruldu.

Öte yandan Tayvan Sahil Güvenliği, 24 saat içinde ada çevresinde 130 Çin askeri uçağı ile 22 savaş gemisi ve sahil güvenlik unsurunun faaliyet gösterdiğini açıkladı.

“ABLUKA YIKICI OLUR” UYARISI

Analistler, Çin’in olası bir Tayvan ablukasının küresel ticaret açısından son derece yıkıcı olacağına dikkat çekiyor.

Yıllık yaklaşık 2,45 trilyon dolarlık ticaretin geçtiği Tayvan Boğazı, dünya deniz ve hava taşımacılığının en kritik noktalarından biri olarak görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı’na ait taslak bir raporda ise Çin’in 2027 yılına kadar Tayvan’a karşı bir savaşı kazanabilecek askeri kapasiteye ulaşmayı hedeflediği öne sürülüyor.

Buna karşın Çin ordusunda yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının askeri hazırlık seviyesine dair soru işaretleri yarattığı da belirtiliyor.