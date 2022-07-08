Çin ordusu Tayvan Boğazı'nda alarm durumuna geçti: Askeri tatbikat başlattılar
Çin, Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat başlattı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dönem dönem gerginliğin tırmandığı Tayvan Boğazı yakınlarında yeni bir askeri tatbikata başladı.
Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, Çin ordusunun "savaşa hazırlık seviyesinde alarm durumunda" kalacağını söyledi.
Şi Yi yaptığı açıklamada, ordunun Tayvan yakınlarında gerçek savaş eğitimi ve tatbikatlar düzenlediğini duyurdu.
Doğu Ordu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, Tayvan Adası yakınında denizde ve havada çeşitli silahlı kuvvetlerin birliklerini içeren gerçek savaş modunda devriye ve tatbikatlar gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.
'TAYVANLI AYRILIKÇILARA VERİLEN DESTEK KESİNLİKLE İŞE YARAMAYACAK'
Sözcü Şi Yi, "Son zamanlarda ABD, Tayvanlı ayrılıkçılara sürekli destek veriyor, ancak bu kesinlikle işe yaramayacak" dedi.
Şi Yi ayrıca, bölgedeki askeri tatbikatları hızlandıracaklarını belirterek, "Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlam bir şekilde savunacağız ve Tayvan'ın sözde bağımsızlığını elde etme girişimlerini boşa çıkaracağız" diye konuştu.
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