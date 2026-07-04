Çin ordusunda tasfiye sonrası yeni dönem sinyali: İki isim generalliğe yükseltildi

Çin lideri Şi Cinping, Zhang Shuguang ve Hava Kuvvetleri Komutanı Wang Gang’ı generalliğe yükseltti. Karar, Çin ordusunun en üst yönetim organı olan Merkezi Askeri Komisyon’da boşalan koltukların doldurulmasına dönük yeni bir hamle olarak yorumlandı.

Çin devlet medyasına göre Şi Cinping, Pekin’de düzenlenen törende Zhang Shuguang ve Wang Gang’a terfi belgelerini verdi. Çin’de general rütbesi, aktif görevdeki subaylar için en yüksek askeri rütbe olarak kabul ediliyor.

Zhang Shuguang, Merkezi Askeri Komisyon’un disiplin denetim komisyonunda görev yaparken, Wang Gang ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı olarak biliniyor.

Terfiler, Çin ordusunun üst yönetiminde son dönemde yaşanan tasfiyelerin ardından geldi. Şi yönetimindeki yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin görevden alındığı ya da soruşturulduğu belirtiliyor.

Bu süreç, yalnızca yolsuzlukla mücadele değil, aynı zamanda ordunun Çin Komünist Partisi’ne ve Şi Cinping liderliğine bağlılığını güçlendirme çabası olarak da değerlendiriliyor.

KOMİSYONDA BOŞLUKLAR OLUŞMUŞTU

Çin ordusunun en üst yönetim organı olan Merkezi Askeri Komisyon’un normalde 7 üyeden oluşması beklenirken, soruşturmalar ve görevden almaların ardından komisyonun fiilen daraldığı belirtiliyor. Komisyonun başkanlığını Şi Cinping yürütürken, aktif üyeler arasında Başkan Yardımcısı Zhang Shengmin öne çıkıyor.

Yeni terfilerin, komisyondaki boşlukların doldurulmasına ve ordunun üst kademesinin yeniden şekillendirilmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Çin’de mevcut Merkezi Askeri Komisyon’un 5 yıllık görev süresinin gelecek yıl sonbaharda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle Zhang Shuguang ve Wang Gang’ın terfileri, ordunun yeni dönem yönetim yapısı açısından öncü bir işaret olarak görülüyor.