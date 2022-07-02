Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun ilk hidroelektrik santrali faaliyete geçti.

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:14

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında inşa edilen Karot Hidroelektrik Santrali ticari faaliyete başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çinli bir şirket tarafından inşa edilen Karot Hidroelektrik Santrali, CPEC kapsamında yapılan ilk hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyor.

Ticari faaliyete başlayan hidroelektrik santralinin 720 megavat gücünde olduğu ve 5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek, Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.