Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun ilk hidroelektrik santrali faaliyete geçti
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun ilk hidroelektrik santrali faaliyete geçti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında inşa edilen Karot Hidroelektrik Santrali ticari faaliyete başladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Çinli bir şirket tarafından inşa edilen Karot Hidroelektrik Santrali, CPEC kapsamında yapılan ilk hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyor.
Ticari faaliyete başlayan hidroelektrik santralinin 720 megavat gücünde olduğu ve 5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek, Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.
Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Peker yeniden mi başlıyor?
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Erdoğan ile Atalay arasında ilginç diyalog