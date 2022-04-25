Çin: Rusya ile ilişkiler eşi görülmemiş bir düzeyde
Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, Çin-Rus ilişkilerinin eşi görülmemiş bir düzeyde olduğunu söyledi.
Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, 'Çin-Rusya İlişkileri-Sınırsız Gelecek' gençlik forumunda yaptığı bir konuşmada, Rusya ve Çin'in stratejik işbirliğini güçlendireceklerini ve uluslararası alanda hegemonya kurma girişimlerine karşı beraber direneceklerini söyledi.
Büyükelçi Zhang Hanhui, Rusya ile ilişkilere değinerek, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin ve Rusya her zaman stratejik iş birliğini ısrarla derinleştirecek, uluslararası adalet için omuz omuza duracak, hegemonya ve güç politikalarına karşı çıkacak, yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşasını ve insanlığın ortak kaderini teşvik edecek" dedi.
Zhang Hanhui, çok yönlü karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin, büyük potansiyel ve avantajlar getirdiğine dikkat çekti.
'İKİLİ İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR'
Zhang, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Şubat ayında Pekin'i ziyareti sırasında Rusya ve Çin'in ortak açıklamalarının, yeni gerçekliklerde küresel yönetimi iyileştirmede önemli bir etkisi olduğunu söyledi.
Zhang ayrıca, ikili iş birliği alanlarına değinerek, "İkili ticaret cirosu, yıllık %35'in üzerinde bir büyüme oranıyla 148 milyar doları aştı. Enerji, finans, teknoloji, havacılık, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda iş birliğinde harika sonuçlar elde edildi" dedi.
Video Haberler
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
- Karakolda hayatını kaybetmişti
- Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Merkez'den 'faiz' kararı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu