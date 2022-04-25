Çin: Rusya ile ilişkiler eşi görülmemiş bir düzeyde

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:20

Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanhui, 'Çin-Rusya İlişkileri-Sınırsız Gelecek' gençlik forumunda yaptığı bir konuşmada, Rusya ve Çin'in stratejik işbirliğini güçlendireceklerini ve uluslararası alanda hegemonya kurma girişimlerine karşı beraber direneceklerini söyledi.

Büyükelçi Zhang Hanhui, Rusya ile ilişkilere değinerek, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin ve Rusya her zaman stratejik iş birliğini ısrarla derinleştirecek, uluslararası adalet için omuz omuza duracak, hegemonya ve güç politikalarına karşı çıkacak, yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşasını ve insanlığın ortak kaderini teşvik edecek" dedi.

Zhang Hanhui, çok yönlü karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin, büyük potansiyel ve avantajlar getirdiğine dikkat çekti.

'İKİLİ İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR'

Zhang, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Şubat ayında Pekin'i ziyareti sırasında Rusya ve Çin'in ortak açıklamalarının, yeni gerçekliklerde küresel yönetimi iyileştirmede önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Zhang ayrıca, ikili iş birliği alanlarına değinerek, "İkili ticaret cirosu, yıllık %35'in üzerinde bir büyüme oranıyla 148 milyar doları aştı. Enerji, finans, teknoloji, havacılık, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda iş birliğinde harika sonuçlar elde edildi" dedi.