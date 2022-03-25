Çin, Rusya'ya arka çıktı

25 Mart 2022 Cuma, 12:06

Çinli yetkililer, Bu yılki G-20 toplantısının gerçekleştirileceği Endonezya'daki mevkidaşlarıyla yakın zamanda yapılan görüşmelerde, Ukrayna'daki savaşı gündemden çıkarmaları ve bunun yerine ekonomik meselelere odaklanmaları için ev sahipleri arasında kulis yaptı.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında, "G-20, uluslararası ekonomik işbirliği için ana forumdur. Rusya önemli bir üyedir ve hiçbir üyenin başka bir ülkeyi sınır dışı etme hakkı yoktur" dedi. Wang, küresel ekonominin hala COVID-19 pandemisinden kurtulmak için mücadele ettiğini ve bunu sağlamak G-20'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi. "G-20 çok taraflılığı uygulamalı, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeli ve ekonomi, finans ve sürdürülebilir kalkınma dahil olmak üzere karşılaşılan zorluklara ortak yanıt vermelidir" ifadesinde bulundu.

Rusya'nın Endonezya büyükelçisi Lyudmila Vorobieva daha önce bir basın toplantısında, Putin'in G20 toplantısına katılmayı planladığını söyledi. "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı dışlamaya çalışıyor. Batı'nın tepkisi kesinlikle orantısız" açıklaması yapmıştı.