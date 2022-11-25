Çin sahil güvenliği Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi.

AA
25 Kasım 2022 Cuma, 09:27
Çin sahil güvenliği Japon kara sularına girdi
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Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02.40'ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.


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