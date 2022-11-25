Çin sahil güvenliği Japon kara sularına girdi
Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi.
Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02.40'ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.
Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.
TARTIŞMALI ADALAR
Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
İlgili Haberler
- Çin’de gençlik eğitimi...
- Nato ve Rusya, ABD ve Çin
-
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'ÖTV' tepkisi
- Sözleşmeli personele kadro! Tarih verildi