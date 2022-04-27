Çin savaş gemisi, Japonya sularına girdi

Çin'e ait bir donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi.

AA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:35
Çin savaş gemisi, Japonya sularına girdi
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Tokyo, Çin'in Japonya kara sularını ihlal ettiği için Pekin'e diplomatik protesto notası verdiğini duyurdu.

Çin bandıralı bir donanma gemisinin, Japonya'nın Kagoşima eyaleti yakınlarında ülke kara sularına girdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çin'e ait bir donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Kuçinoerabu Adası'nın batısında seyretti.

Japon kara sularını ihlal eden geminin Yakuşima Adası'nın güneyine yönelerek yaklaşık 3 saat bölgede kaldığı kaydedildi. Gemi, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile Japon Sahil Güvenliği'nin gözleminde, Kagoşima bölgesinden ayrıldı.


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