Çin: Savaşa hazırız
ABD'li bir heyetin Perşembe günü Tayvan'ın başkenti Taipei'yi ziyaretinin ardından Çin Savunma Bakanlığı, ABD'ye sert tepki gösterdi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dahil olmak üzere altı ABD'li temsilciden oluşan bir heyet, Tayvan'ı ziyaret ediyor.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'li heyetin, Tayvan'ı ziyareti kapsamında "Tek Çin" ilkesini ve Çin-ABD ortak anlaşmalarının hükümlerini büyük ölçüde ihlal ettiğini öne sürerek, “Bu tür eylemler, Çin-Amerikan ilişkilerine ciddi şekilde zarar veriyor ve Tayvan Boğazı'ndaki tansiyonun tırmanmasına yol açıyor” açıklamasında bulundu.
SAVAŞA HAZIRIZ
Wu Qian, Tayvan'ın Çin'in bölünmez bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Tayvan meselesinde herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda Halk Kurtuluş Ordusu savaşa hazır. Ordu, her türlü dış müdahale girişimini engellemek için gerekli tüm önlemleri alacak ve sözde 'bağımsız Tayvan' planlarını yok edecek” ifadelerini kullandı.
HEYETİN ZİYARETİ DEVAM EDİYOR
ABD'li heyetin Tayvan ziyareti devam ediyor. ABD'li heyetin bugün Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceği bildirildi.
Video Haberler
- Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
- Ergün Poyraz'a darp davasında yeni gelişme
- Pendik’te caddede silahlı kavga; 2 yaralı
- Biden'dan gündem olan hareket
- 'Kız kaçırma' kavgası: Yaralılar ve gözaltılar var
- Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Kanser ilacıyla ilgili önemli karar
- Kılıçdaroğlu: 'Bütün engellemelere rağmen...'
- Karaismailoğlu'ndan adaylık açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Suça karıştıkları tespit edildi: 10 kişi tutuklandı
- İrem Kostakoğlu son yolculuğuna uğurlandı
- Mahkemeden Osman Kavala kararı
- Pendik’te caddede silahlı kavga; 2 yaralı
- Edremit-Eceabat etabının kazananı Ewan!
- Nebati: Sorun enflasyon, o da dünyadan kaynaklanıyor
- Ergün Poyraz'a darp davasında yeni gelişme
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- AYM'den 'sağlıkta şiddet' kararı
- Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu