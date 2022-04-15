Çin: Savaşa hazırız

15 Nisan 2022 Cuma, 13:46

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da dahil olmak üzere altı ABD'li temsilciden oluşan bir heyet, Tayvan'ı ziyaret ediyor.



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'li heyetin, Tayvan'ı ziyareti kapsamında "Tek Çin" ilkesini ve Çin-ABD ortak anlaşmalarının hükümlerini büyük ölçüde ihlal ettiğini öne sürerek, “Bu tür eylemler, Çin-Amerikan ilişkilerine ciddi şekilde zarar veriyor ve Tayvan Boğazı'ndaki tansiyonun tırmanmasına yol açıyor” açıklamasında bulundu.

SAVAŞA HAZIRIZ

Wu Qian, Tayvan'ın Çin'in bölünmez bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Tayvan meselesinde herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda Halk Kurtuluş Ordusu savaşa hazır. Ordu, her türlü dış müdahale girişimini engellemek için gerekli tüm önlemleri alacak ve sözde 'bağımsız Tayvan' planlarını yok edecek” ifadelerini kullandı.

HEYETİN ZİYARETİ DEVAM EDİYOR

ABD'li heyetin Tayvan ziyareti devam ediyor. ABD'li heyetin bugün Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceği bildirildi.