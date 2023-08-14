Çin Savunma Bakanı, Rusya ve Belarus'u ziyaret ediyor
Çin Savunma Bakanlığı tarafından Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, Rusya ve Belarus'a bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, Rusya ve Belarus'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Wu, tarafından yapılan açıklamada, "Li Şangfu, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere 14-19 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya gidecek ve Belarus'u ziyaret edecek" denildi.
Wu, Li'nin konferansta bir konuşma yapmanın yanı sıra Rusya'daki savunma yetkilileriyle de görüşmelerde bulunacağını aktardı.
Wu ayrıca, "Belarus ziyareti sırasında Belaruslu ulusal ve askeri liderlerle toplantı ve görüşmeler yapacak ve Belarus askeri birliklerini ziyaret edecek" dedi.
PUTİN, EKİM'DE ÇİN'İ ZİYARET EDECEK
Geçtiğimiz ay Rusya tarafından yapılan bir açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart ayında Moskova'yı ziyaret eden mevkidaşı Xi Jinping'in davetine icabetle Ekim ayında Çin'i ziyaret etmeyi planladığı belirtilmişti.
Bu ziyaret, Putin'in Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Çin'e yapacağı ilk ziyaret olacak.
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