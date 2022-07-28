Çin sele karşı 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu
Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, ülkenin bazı bölgelerini şiddetli yağışın etkileyeceğine dair tahmini nedeniyle çarşamba günü sel kontrolü için 4. seviye acil müdahale başlattı.
Ülkenin meteoroloji departmanına göre, şiddetli sağanağın önümüzdeki üç gün içinde Çin'in güneybatı, kuzeybatı, doğu, kuzey ve kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri vurması bekleniyor.
Kurum, yerel yönetimleri sel önleme çalışmaları için hazırlık yapmaya çağırdı.
Çin'de, en yükseği 1. seviye olan dört kademeli sel kontrol acil müdahale sistemi bulunuyor.
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