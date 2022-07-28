Çin sele karşı 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu

28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:14

Ülkenin meteoroloji departmanına göre, şiddetli sağanağın önümüzdeki üç gün içinde Çin'in güneybatı, kuzeybatı, doğu, kuzey ve kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri vurması bekleniyor.

Kurum, yerel yönetimleri sel önleme çalışmaları için hazırlık yapmaya çağırdı.

Çin'de, en yükseği 1. seviye olan dört kademeli sel kontrol acil müdahale sistemi bulunuyor.