Çin, Solomon Adaları ile güvenlik paktı imzaladı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 08:39

Soğuk Savaş'ın yeni cephelerinden biri haline gelen Pasifik'te yeni bir gelişme yaşandı. Çin, bölge ülkelerinden biriyle anlaşma imzaladı.

Çin ve Solomon Adaları ile savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı öne sürülen güvenlik paktı imzaladığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, iki ülkenin güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşmaya imza attığını belirtti.

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Sözcü Vang, anlaşmanın içeriğine dair detaylı bilgi vermeyerek, "tarafların sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele alanlarında iş birliği ile Solomon Adaları'nın kendi güvenliğini sağlama kapasitesini arttırmayı hedeflediğini" ifade etti.

Vang, anlaşmanın "üçüncü tarafları hedef almadığını", "mevcut ikili ve çok taraflı güvenlik iş birliği mekanizmalarına paralel ve uyumlu olduğunu" vurguladı.

Geçen ay, anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen bir belge, Solomon Adaları'nda muhalefet tarafından internette yayımlanmıştı. Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtilmişti.

GÜNEY PASİFİK'TE ÇİN ARAYIŞLARI

Çin'in Solomon Adaları ile askeri iş birliğini de içeren güvenlik paktı imzalayarak, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında, nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşılmasını öngören AUKUS anlaşmasının ardından bölgede zemin kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı iddia edilen anlaşmadan endişeli olduklarını belirtmişti.