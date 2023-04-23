Çin: Tayvan meselesi, Kore Yarımadası sorunuyla kıyaslanamaz

Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:08

Güncelleme: 23.04.2023 - 10:08

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong'un, Güney Kore Devlet Başkanı'nın Yoon Suk-yeol'ün Tayvan'la ilgili "hatalı" açıklamaları üzerine Güney Kore Büyükelçisi'ne "ciddi uyarılarda" bulunduğunu bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Reuters'a verdiği demeçte Tayvan'la ilgili artan gerilimin "statükoyu zorla değiştirme girişimlerinden kaynaklandığını ve kendisinin böyle bir değişikliğe karşı olduğunu" söyledi.

Yoon, "Tayvan, meselesi sadece Çin ve Tayvan arasındaki bir mesele değil, Kuzey Kore meselesi gibi küresel bir meseledir" dedi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Yoon'un sözlerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Sun, "Güney Kore lideri Tek Çin ilkesinden hiç bahsetmedi ama Tayvan meselesini Kore Yarımadası meselesiyle bir tuttu" diye konuştu.

Sun, "Hem Kuzey hem de Güney Kore Birleşmiş Milletler'e katılmış egemen devletlerdir. Kore Yarımadası meselesi ile Tayvan meselesinin doğaları, enlem ve boylamları itibariyle tamamen farklı oldukları ve hiçbir şekilde kıyaslanamayacakları bilinen bir gerçektir" diye ekledi.