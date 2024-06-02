Çin: Tayvan'ın bağımsızlığını düşünenler kendi kendilerini yok edecekler

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:26

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:26

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu kapsamında, Tayvan'ın adım adım bağımsızlık peşinde koştuğu ve bunu destekleyenlerin “kendi kendilerini yok edecekleri” uyarısında bulundu.

Amiral Dong Jun, “Tayvan'ın bağımsızlığını engellemek ve böyle bir komplonun asla başarıya ulaşmamasını sağlamak için kararlı adımlar atacağız” diye konuştu.

Dong, Tayvan ile yakın ve gayri resmi bağları olan ABD'ye açık bir gönderme yaparak, Tayvan'a silah sattıkları ve “yasadışı resmi temaslarda” bulundukları için “dış müdahaleci güçleri” eleştirdi.

Dong, “Çin barışçıl yeniden birleşmeye olan bağlılığını sürdürmektedir. Ancak, bu beklenti Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılar ve yabancı güçler tarafından giderek aşındırılmaktadır. Tayvan'daki DPP yetkilileri ayrılığı aşamalı bir şekilde sürdürüyor. Tayvan'ın Çinli kimliğini silmeye ve Tayvan Boğazı boyunca sosyal, tarihi ve kültürel bağları koparmaya kararlılar” dedi.

ABD'yi dolaylı olarak hedef alan Dong, “Hiç kimsenin bölgemize jeopolitik çatışmalar ya da sıcak ya da soğuk herhangi bir savaş getirmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi'ndeki “provokasyonlar” konusunda Çin'in itidalinin bir “sınırı” olduğunu söyleyen Dong, “belirli bir ülkenin” dış güçler tarafından “cesaretlendirildiğini” ve “aracılı provokasyonlar yaptığını” kaydederek, dolaylı olarak Nisan ayında Filipinler'deki askeri tatbikatlar sırasında bir Amerikan füze sisteminin konuşlandırılmasına atıfta bulundu.

Dong, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik, “Biz hiçbir zaman çatışmanın taraflarından birine silah sağlamadık. Çift kullanımlı ürünlerin ihracatı üzerinde daha sıkı kontroller uyguladık ve hiçbir zaman ateşi körükleyecek bir şey yapmadık” diye konuştu.