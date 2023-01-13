Çin ve ABD arasındaki büyük kriz belgesel oldu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:53

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:53

2022 yılında dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin adayı ziyaretine Çin’in askeri yanıt verme ihtimali kamuoyunda endişe yaratmış ancak korkulan olmamıştı. ABD Temsilciler Meclisi’nin 15 tur sonunda seçilen yeni başkanı Kevin McCarthy’nin de önümüzdeki günlerde Tayvan’ı ziyaret edebileceği konuşuluyor. Pekin yönetiminin böylesi bir durumda nasıl tepki vereceği bilinmese de Asya’nın bu küçük adasının tartışılmaya devam edeceği kesin.

???Tayvan Kırmızı Çizgi’ Yayında…



?Uluslararası anlaşmalar ne söylüyor?

?Adanın tarihsel gelişimi ne yönde oldu?

?Washington’un ‘stratejik belirsizlik’ politikası ne anlama geliyor?

?Gerginlik sıcak çatışmaya dönüşür mü?



Videonun tamamı??https://t.co/6YFLLPlSku https://t.co/n3nkzA8C6h pic.twitter.com/h2cctaveBO — harici (@haricitr) January 10, 2023

Tayvan merkezli senaryolar Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Dış haberlere odaklanan Harici sitesi hazırladığı “Tayvan: Kırmızı Çizgi” isimli mini belgeselde adanın taraflar içinde hangi anlama geldiğini irdeledi. Gazeteci, yazar Gökhun Göçmen’in hazırladığı belgeselde görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Ünal, ABD’yi “Dış politikada hata yapma şampiyonu” olarak tanımlarken, Dr. Barış Adıbelli ise Washington’ın Tayvan’ı “batmayan bir uçak gemisi” olarak kurguladığını vurguladı. Yapımcılığını Tunç Akkoç’un üstlendiği proje için kameralar karşısına geçen Emekli Tümamiral Deniz Kutluk ise Çin’in askeri tatbikatlarla güç gösterisi yapmasına karşın çatışmayı arzulamadığını, siyasi yollarda ısrar edeceği öngörüsünde bulundu.

“Kırmızı Çizgi: Tayvan” isimli belgesel ulusal ve uluslararası kanalların yanı sıra harici.com.tr’nin sosyal medya hesaplarında da yayımlanıyor.