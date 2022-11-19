Çin ve ABD'den ikinci kritik görüşme: Tayland'da bir araya geldiler
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şi görüşmede, Başkan Joe Biden ile hafta başında Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki buluşmasının "yapıcı ve stratejik olduğunu", "Çin-ABD ilişkilerini ileriye götürmek açısından büyük önem taşıdığını" belirtti.
İki tarafın, karşılıklı anlayışı geliştirmesini, yanlış algılama ve hesap hatalarından kaçınması ve ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı gelişim doğrultusuna sokmasını umduklarını ifade eden Şi, Başkan Yardımcısı Harris'ten bu süreçte olumlu rol oynamasını dilediklerini kaydetti.
Harris de, devlet başkanları arasındaki görüşmeyi "başarı" olarak gördüklerini vurgulayarak, ABD'nin Çin ile çatışma veya cepheleşme arayışında olmadığını, iki tarafın küresel sorunlarda birlikte çalışması ve iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini dile getirdi.
Şi ve Biden, 14 Kasım'da G20 Zirvesi marjında 3,5 saat süren bir görüşme yapmıştı. Görüşme, iki liderin Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana ilk yüz yüze buluşması olmuştu.
ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşmede, "farklılıkların idare edilmesi" ve "ilişkilerin olumlu doğrultuya yönelmesine" yönelik dilek ve mesajlar öne çıkmıştı.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- 107 kişi hastaneye kaldırıldı!
- İstiklal'i kana bulayan saldırıda yeni ayrıntılar