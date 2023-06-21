Çin ve Pakistan arasında nükleer anlaşması

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:05

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:06

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin ile 4,8 milyar dolar (yaklaşık 113 milyar TL) değerinde nükleer santral anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Pakistan Başbakanı Şerif, Çinli nükleer enerji şirketi "China National Nuclear Cooperation" ile Pakistanlı enerji şirketi “Pakistan Atomic Energy Commission” arasında imzalanan projeye ilişkin “Chasma 5 proje çalışmaları hemen başlayacak ve Çin, Pakistan’ın en güvenilir müttefiki” ifadesinde bulundu.

Şerif, Pakistan'ın Pendjab kentinde gerçekleşmesi planlanan projeye Çin'in 100 milyon dolar hibe etmesine ise teşekkür etti.

Çin'in finansal yardımı ile Pakistan'ın Karaçi kentinde kurulan altıncı nükleer santral, petrol ithalatına bağımlı olan Pakistan'a bin 400 Megawatt'ın üzerinde enerji üretmesini sağladı.