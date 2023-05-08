Bill Gates'in şirketinden dünyanın en gelişmiş nükleer santrali

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:25

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:25

Teknoloji milyarderi Bill Gates, ABD'nin Wyoming eyaletindeki küçük bir kasaba olan Kemmerer'i ziyaret etti.

Ünlü girişimcinin bu ziyaretteki amacı kendisinin de doğrudan katkıda bulunduğu yeni nesil bir nükleer enerji santralinin geliştirilmesinde ulaşılan dönüm noktasını kutlamaktı.

SÜPER BİLGİSAYARLARLA FELAKET SİMÜLASYONLARI YAPILDI

DonanımHaber'in aktardığı bilgilerde Natrium adlı nükleer enerji santralinin Gates'in 2008 yılında kurduğu TerraPower şirketi tarafından tasarlandığı yazıyor. Gates, yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısında, 2030 civarında faaliyete geçmesi beklenen Natrium santralinin geleneksel reaktörlere göre daha fazla güvenlik önlemleri ve önemli ölçüde daha az atıkla "dünyanın en gelişmiş nükleer tesisi" olacağını belirtti.

Projenin kilit yönlerinden biri de yerel halk için istihdam yaratacak olması. Gates yeni santralin 200 ila 250 kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi. Bölgede 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kömürlü termik santralin kapatılması planlanıyor. Söz konusu Naughton Enerji Santrali'nde çalışan işçiler uzun süreli yeniden eğitime gerek kalmadan yeni tesiste çalışabilecek.

Bill Gates ayrıca TerraPower'ın dijital tasarım sürecinden övgüyle bahsetti. Şirketin süper bilgisayarlar aracılığıyla Natrium tasarımını akla gelebilecek her türlü felaketin simülasyonunu yaparak sayısız kez dijital olarak test ettiğini belirtti. Bu inovatif yaklaşım, tasarlanan santralin gerçek dünya uygulamalarına hazırlanmasına ciddi bir katkı sağlıyor.