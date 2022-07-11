Çin ve Pakistan duyurdu: Ortak deniz tatbikatına başladılar

Çin ve Pakistan ortak deniz tatbikatına başladı.

Xinhua
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:12
Çin ve Pakistan duyurdu: Ortak deniz tatbikatına başladılar
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Çin ile Pakistan Pazar günü Shanghai'da bulunan askeri bir limanda dört günlük deniz tatbikatına başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri sözcüsü Liu Wensheng, Deniz Muhafızları-2 adlı tatbikatın iki ordu arasındaki yıllık planlama çerçevesinde gerçekleştirilen olağan bir tatbikat olduğunu söyledi.

Liu, tatbikatın herhangi bir bölgesel durumla ilişkisinin bulunmadığını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedeflemediğini sözlerine ekledi.

Ortak tatbikat iki ülke ve orduları arasındaki savunma işbirliğini artırmayı, uzmanlık ve deneyim paylaşımında bulunmayı, geleneksel dostluğu derinleştirmeyi ve Çin-Pakistan arasında her türlü uluslararası ortamda geçerli olan stratejik işbirliği ortaklığının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.


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